VIDEO - Absurde taferelen in Tsjechische koers: grote groep renners moet rijdende wagens ontwijken op parcours

Veiligheid in de koers, het is iets waar de afgelopen jaren steeds harder op gehamerd wordt.

Maar die memo is duidelijk nog niet tot in Tsjechië geraakt. In de West Bohemia Tour, een 2.2-koers voor beloften, beleefden een groep renners vrijdag de ene gevaarlijke situatie na de andere.

Toen een grote groep geloste renners een bocht indook, bleek daar aan de binnenkant een auto te staan. Iets verderop kruisten rijdende wagens uit de tegengestelde richting de groep renners ook nog eens.

Van seingevers leek op een video van een Belgische ploegleider ter plekke dan ook nergens sprake.

Een mogelijk verklaring is dat de groep renners, die na de rit allemaal DNF achter hun naam kregen, op dat moment al uit koers was genomen, en er daarom geen seingevers meer waren.

Gelukkig leverden de hectische taferelen uiteindelijk geen slachtoffers op. De koers werd gewoon uitgereden, Victor Vaneekhoutte van het Lotto-Dstny Development Team mocht uiteindelijk vieren.