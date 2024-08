Financiële ademruimte voor Barça, een routinier voor City: Gündogan keert na jaar terug naar Manchester

Van 2016 tot 2023 was Ilkay Gündogan een vaste waarde bij Manchester City, maar onderhandelingen over een nieuw contract liepen spaak. Coach Pep Guardiola zag zijn Duitse middenvelder naar La Liga verkassen.

Maar lang heeft de Spaanse oefenmeester Gündogan niet moeten missen, want hij keer na amper één seizoen al terug naar Manchester. Hij tekent er een contract voor één seizoen.

Zowel Barcelona als Gündogan wilde geen afscheid, maar de financiële realiteit besliste er anders over. Door de komst van Dani Olmo was het vertrek van de Duitser (en zijn zware contract) de beste optie voor Barça.

"Ik heb alles gegeven om te vechten voor het team en de club in een moeilijk seizoen en keek ernaar uit om mijn ploegmaats ook nu weer te helpen", schrijft Gündogan op X. "Ik vertrek in een moeilijke situatie, maar als mijn vertrek de club financieel kan helpen, maakt dat me al minder droevig."