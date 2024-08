Een week na olympische ode heeft Michael Somers afscheid moeten nemen van zijn vader: "Mijn nummer één fan"

Marathonloper Michael Somers heeft afscheid moeten nemen van zijn vader. Hij overleed drie dagen na de olympische marathon, na een slepende ziekte. In die marathon in Parijs was Somers nog heel knap als 22ste geëindigd. Na de race droeg Somers zijn prestatie al op aan zijn vader tijdens een hartverwarmend interview.

Het was een van de meest ontroerende interviews tijdens de Spelen in Parijs. Een dolgelukkige Michael Somers finishte twee weken geleden de olympische marathon als 22ste en wist met zijn vreugde geen blijf.

Na de race dacht Somers maar aan een ding: zijn vader opbellen. Via de gsm van onze reporter lukte het niet, dus bracht hij zijn boodschap maar in de camera.

"Papa, ik sta voor altijd in de boeken, hé. Voor altijd."

Vader Ludo Somers was er door een slepende ziekte niet bij in Parijs. Drie dagen na de marathon overleed hij in het bijzijn van zijn familie. Dat deelde zoon Michael vrijdag op sociale media.

"De wereld heeft een beetje van zijn schoonheid verloren", schrijft Somers. "We hebben afscheid moeten nemen van de steunpilaar van onze familie. Hij zal voor altijd een leegte achterlaten in onze levens."

"Hij was mijn nummer één fan, die me steunde toen ik een naïef 18-jarig kind was met een grote droom. Hij geloofde in mij nog voor ik in mezelf geloofde. Maar bovenal was hij de allerbeste vader voor mij en mijn broers."

"Een sterke, zachte ziel die onvoorwaardelijk van ons hield. Hij zal enorm gemist worden. Tot altijd, papa."