Benito Raman is back! KV Mechelen haalt aanvaller terug naar België: "Een kwaliteitsinjectie"

Benito Raman is terug van (even) weggeweest. De aanvaller keert na een passage in het buitenland terug naar Belgische bodem. Hij tekent een contract bij Malinwa voor twee seizoenen met een jaar optie. "Dat we een spits van zijn kaliber kunnen halen, maakt mij enorm blij", klinkt het bij de club.

Benito Raman is back in town. De 29-jarige Gentenaar komt de aanval versterken van KV Mechelen . Raman tekent er een contract voor 2 seizoenen met één jaar optie. Met eerdere passages bij maar liefst zes ploegen uit de huidige Belgische eerste klasse is Raman allesbehalve aan z’n proefstuk toe. Als speler bij onder meer AA Gent, Standard en Anderlecht kwam hij 169 keer in actie in de Jupiler Pro League, en vond hij 34 keer het net.

Naast zijn intermezzo in België, heeft Raman ook in het buitenland zijn sporen nagelaten. In het seizoen 2017/18 werd hij door Standard verhuurd aan het Duitse Fortuna Düsseldorf.

Zijn prestaties leverden hem in 2019 een transfer op naar Schalke 04. Bij de Duitse cultclub speelde Raman 54 wedstrijden en scoorde hij 11 doelpunten in de Bundesliga. In februari 2023 maakte Raman uiteindelijk ook nog de overstap naar Samsunspor in de Turkse Süper Lig. Daar kwam hij elf keer in actie.





“Dat we aanvallende versterking konden gebruiken was duidelijk.”, aldus Sportief Directeur Tim Matthys die al maanden met dit dossier bezig is. “Clubs over de hele wereld zijn op zoek naar aanvallers, dus soms moet je geduldig zijn om de juiste profielen aan te trekken.”

“Toen we te horen kregen dat Benito toch op de markt ging komen heb ik niet getwijfeld”, aldus een uitermate tevreden Sportief Directeur. “Dat we een spits van zijn kaliber kunnen halen, maakt mij enorm blij. Hij past perfect bij onze club en zal ons een kwaliteitsinjectie geven.” besluit Tim Matthys.