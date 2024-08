1-6, maar Cercle was "al blij geweest met gelijkspel": "We schrijven een beetje geschiedenis"

Met een gelijkspel terugkeren uit Krakau was al mooi geweest, maar na een 1-6-overwinning is Cercle Brugge al zo goed als zeker van de groepsfase van de Conference League. "De sfeer in het stadion was ongelofelijk", zei Thibo Somers.

Thibo Somers deed zelf ook zijn duit in het zakje in de ruime overwinning van Cercle Brugge. Tegen Krakau nam hij het tweede doelpunt voor zijn rekening.

"1-6, dat hadden we vooraf zeker niet verwacht", zei hij. "We waren al blij geweest met een gelijkspel. Maar toen we vroeg scoorden, wisten we dat we moesten doorduwen."

"Bij 0-3 tijdens de rust hebben we in de kleedkamer gezegd dat we scherp moesten blijven. Eén tegendoelpunt kon de thuisploeg weer hoop geven, dus dat moesten we zo lang mogelijk uitstellen."

Krakau kon dan ook rekenen op een fanatieke aanhang. "De sfeer in het stadion was ongelofelijk", zei Somers. "Zelfs bij 0-3 of 0-4 bleven ze zingen. Je had zeker niet het gevoel dat het een tweedeklasser was. Alleen al voor de sfeer is het een aanrader om hier eens een match te komen meepikken."