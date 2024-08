Tinne Gilis blijft doorstomen op het EK squash en staat al in de halve finales

Tinne Gilis gaat vlot naar kwartfinales

Eerste reekshoofd Tinne Gilis heeft zich vanochtend zonder problemen geplaatst voor de kwartfinales. De 26-jarige Gilis, de nummer 7 van de wereld, versloeg in de derde ronde de Tsjechische Michaela Cepova (PSA-163) na 25 minuten in 3 korte sets: 11-2, 11-5, 11-2.



In haar kwartfinale vanmiddag komt Gilis uit tegen de Spaanse Marta Dominguez (PSA-61).



Gilis was gisteren vrij in de eerste ronde en klopte met de 17-jarige Ona Blasco (PSA-252) een andere Spaanse in de tweede ronde met 11-2, 11-3, 11-4 in 23 minuten.



Tinne Gilis won het EK in 2022, toen ze in de finale haar 2 jaar oudere zus Nele klopte. Ze kon haar titel vorig jaar niet verdedigen door een blessure.



Het EK was in 2023 een prooi voor Nele, de nummer 4 van de wereld. Zij verdedigt op haar beurt haar titel niet. Ze concentreert zich op de Egyptische Open, dat Diamond-toernooi met het hoogste prijzengeld (325.500 dollar) gaat over enkele dagen van start in Gizeh. Egypte is het mekka van de squashsport.