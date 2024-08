Iedereen bondscoach: wie selecteer jij voor het EK wielrennen in Limburg?

"Het wordt de moeilijkste selectie die de bondscoach ooit zal moeten maken." José De Cauwer weet als ex-bondscoach dat Sven Vanthourenhout flink zal moeten puzzelen voor zijn selectie voor de wegrit op het EK in ons land op 15 september. Help jij hem een handje? Deel hier jouw 8-koppige selectie voor de overwegend vlakke omloop in Limburg.