Antwerp-fan in eigen vak slachtoffer van pyrogebruik in Brugge: "Club spoort daders op"

do 22 augustus 2024 08:17

Antwerp-supporters met rood-witte maskers ontstaken pyromateriaal in het bezoekersvak in Brugge afgelopen zondag.

Voor de beladen topper tussen Club Brugge en Antwerp is er een incident geweest met pyrotechnisch materiaal in het bezoekersvak, waarbij een vrouwelijke Antwerp-fan zwaargewond is geraakt. Dat maakte Antwerp gisteravond bekend. De club ondersteunt het slachtoffer en zal de daders opsporen en straffen.

Club Brugge- Antwerp eindigde zondag op 1-0 met een late penaltygoal. De bezoekende fans zorgden voor de nodige sfeer, maar bij het verboden gebruik van pyrotechnisch materiaal liep het mis.



"De club heeft vernomen dat er een slachtoffer is gevallen vóór aanvang van de wedstrijd tegen gevolge van het gebruik van pyrotechnisch materiaal", opende het statement op sociale media van Antwerp.



"Een van onze eigen fans is in het bezoekersvak gewond geraakt en heeft ernstige brandwonden opgelopen. Het spijtige bewijs dat zulke acties mensen in gevaar brengen en kwalijke gevolgen kunnen hebben."

Het is het spijtige bewijs dat zulke acties mensen in gevaar brengen en kwalijke gevolgen kunnen hebben.