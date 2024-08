"Niets moet, alles mag": er is Diamond League-leven voor de atleten na het zwarte gat van de Spelen

do 22 augustus 2024 14:02

Na de Olympische Spelen lijkt de sportwereld wel afgeslankt tot een huwelijk van voetbal en wielrennen, maar met de Diamond League-meeting in Lausanne pikken heel wat atleten de draad weer op. Jochem Vermeulen begint in Zwitserland aan zijn nazomer.

Tijdens de Olympische Spelen moest zelfs koning voetbal zijn troon afstaan. De start van de Jupiler Pro League stond in de schaduw van de Eiffeltoren in Parijs, maar sinds de slotceremonie op 11 augustus zijn heel wat sporters en sporttakken aan een siësta begonnen. Intussen zijn (vrijwel) alle voetbalcompetities ontwaakt uit hun zomerslaap en ook het peloton holt weer van de ene naar de andere koers. In Lausanne zorgen de atleten op de Diamond League gelukkig voor een beetje variatie in het sportlandschap. Jochem Vermeulen is een van de landgenoten die vanavond in actie komen. Een verplicht nummertje is de meeting niet, integendeel. "Iedereen heeft de keuze om de uitnodiging te aanvaarden. Er was een lange wachtlijst, dus veel atleten zullen zich nog willen laten zien", vertelt hij vanuit Zwitserland.

Decompressie tijdens de Spelen? Je moet dat gewoon omarmen in plaats van je daar tegen te verzetten. Iedereen zit in hetzelfde schuitje. Het is gewoon de manier waarop je ermee omgaat. Jochem Vermeulen

Decompressie is een vijand die om de hoek loert na een topevenement, maar Vermeulen ondervindt weinig tot geen hinder. "Er was wel sprake van decompressie in de eerste week na mijn 1.500 meter, maar je moet dat gewoon omarmen in plaats van je daar tegen te verzetten. Iedereen zit in hetzelfde schuitje. Het is gewoon de manier waarop je ermee omgaat." "Het zal vanavond sowieso snel gaan. Ik wil mijn wagonnetje aanpikken en kijk dan wat ik nog in mijn mars heb." "Tijdens de Spelen heb ik misschien wel mijn beste vorm gehad, maar dat heb ik niet helemaal kunnen laten zien. Dat geeft me wel vertrouwen dat het nog goed zit."

Belgische kust

Op de slotavond van het EK atletiek - op woensdag 12 juni - veroverde Vermeulen verrassend zilver op de 1.500 meter na een verschroeiende eindsprint. In Parijs liep hij op vrijdag 2 en zaterdag 3 augustus de reeksen en de herkansingen van de 1.500 meter. "Er wordt altijd over het zware gat gesproken en dat was ook bij mij wel het geval. Het waren op fysiek vlak vermoeiende dagen, al heb ik wel altijd voldoende rust genomen. Maar ik wist in het olympisch dorp al dat het mentaal moeilijk zou zijn." "Ik wist toen nog niet welke doelen ik na de Spelen nog zou hebben, welke wedstrijden ik kon of mocht lopen. Vorige week ben ik met mijn vriendin enkele dagen naar de Belgische kust gegaan om mijn batterijen op te laden. Daar ben ik wel in geslaagd." "Ik ben wel blijven trainen, maar mijn aanpak was misschien iets meer nuchter. Nadat ik te horen had gekregen dat ik in Lausanne mocht lopen, heb ik de klik kunnen maken."

Als je perspectief hebt op mooie meetings, is dat een pluspunt. We zitten nog niet in september. Het is nog te vroeg om een punt te zetten achter mijn seizoen. Jochem Vermeulen

Wat er na Zwitserland volgt, is nog onduidelijk. "Ik hoop mijn seizoen af te sluiten op de Memorial (13 en 14 september), maar die bevestiging heb ik nog niet. Het is een olympisch jaar en Brussel organiseert de finale van de Diamond League, dus veel atleten zullen er wel bij willen zijn." Ook na de Spelen hebben de atleten dus nog doelen. "Als je perspectief hebt op mooie meetings, is dat een pluspunt. We zitten nog niet in september. Het is nog te vroeg om een punt te zetten achter mijn seizoen." "Mochten de Spelen later vallen in de zomer, zou dat een mooie afsluiter zijn. Maar wij zijn deze timing gewoon. Het is nooit anders geweest. Ook een WK valt altijd te midden van ons seizoen." Mogen we dan nog topprestaties verwachten in de resterende meetings zoals in Brussel? "Niets moet en alles mag: zo bekijk ik het zelf. Bij sommige atleten brengt die mindset rust, waardoor ze toch nog boven zichzelf uitstijgen." "Maar als je louter naar het fysieke kijkt, dan weet je natuurlijk dat iedereen gepiekt heeft naar de Spelen. De vorm zal er wel nog zijn, maar in de breedte zullen de resultaten minder zijn dan bij de meetings voor Parijs."

Stade de France

Na zijn olympische wedstrijden keerde Vermeulen even terug naar huis, maar hij keerde voor de slotceremonie terug naar de Franse hoofdstad. "Ik had vooraf beslist om niet deel te nemen aan de openingsceremonie. Toen ik de beelden van de atleten in de gietende regen zag, bleek dat geen slechte keuze." "Het zal wel een unieke ervaring geweest zijn op de Seine, maar ik ben blij met mijn keuze. Het was een lange dag, maar ik wilde er absoluut bij zijn in het Stade de France."