En nu de Tour? Thibau Nys in bloedvorm en razend ambitieus: "Ronde van Polen moet niet hoogtepunt van carrière zijn"

De Ronde van Vlaanderen, de Tour, het veldritseizoen ... Een hongerige Thibau Nys staat gretig klaar om aan te schuiven aan het grote wielerbuffet. Zijn drie ritzeges in de Ronde van Polen hebben zijn eetlust alleen maar meer opgewekt. "Het gevoel dat het nog allemaal moet beginnen, geeft een kick", zegt hij.

Uitrusten na de Ronde van Polen? Niet voor Thibau Nys. Zelfs met drie ritzeges op zijn naam staat vandaag gewoon een training van 6 uur op het programma. "Ik mag mijn conditie niet laten wegzakken", lacht hij. Want die bloedvorm wil Nys zondag maar al te graag nog eens tonen in de Bretagne Classic. "Voor mij een beetje een test. 260 kilometer, 4.000 hoogtemeters ... Dat is een parcours dat me echt goed ligt, maar vorig jaar had ik een zware offday." "Ik heb er dan ook heel veel zin in. En ik kan niet klagen over de vorm waarmee ik aan de start sta. Het is in elk opzicht beter dan vorig jaar." Wat is er dan veranderd? "Vorig jaar had ik mijn hoogtepunten, maar de stabiliteit ontbrak", vertelt Nys. "Ik heb mezelf beter leren kennen en kan reageren op de signalen van mijn lichaam. Dat ontbrak misschien nog om alles af te stellen." "Vorig jaar won ik twee wedstrijden, maar na het BK is het bergaf gegaan. Nu ben ik van begin tot einde op een heel hoog niveau bezig."

Ik ben me er heel goed bewust van dat er nog veel bij kan komen. Ik zit zeker nog niet aan mijn plafond. Thibau Nys

Het geeft Thibau Nys de vleugels, waarmee hij naar drie successen fladderde in Polen. "Het geeft echt wel een kick, het gevoel dat je beter dan ooit bent. En dat het nog allemaal moet beginnen." "Ik ben me er heel goed bewust van dat er nog veel bij kan komen. Binnen dit en drie maanden, maar ook binnen twee of drie jaar. Ik zit zeker nog niet aan mijn plafond en dat is een fijn gevoel", aldus de renner van Lidl-Trek. "Of ik mezelf heb verbaasd? Ik had zeker niet verwacht dat ik drie keer zou winnen, maar wel dat ik dit zou kunnen. Drie keer winnen in de World Tour is echt graaf." "Toch is mijn zege in de Ronde van Zwitserland veruit de mooiste van dit jaar. Een valpartij, je twee dagen niet goed voelen ... en het dan afmaken. Dat zorgt voor een extreme ontlading."

"Veelbelovend, maar ook niet meer dan dat"

Nys scheert momenteel hoge toppen, maar hij reikt naar de hemel. "Mijn prestaties zijn veelbelovend en mooi in de fase van mijn carrière, maar ook niet meer dan dat." "Het is nog geen monument of olympische titel, zoals bij Remco Evenepoel. Het is zeker niet rond de kerktoren, maar het is ook nog niet waar ik naartoe wil."

En die grote ambities durft hij ook uit te spreken. "Ik hoop dat ik binnen 10 tot 15 jaar niet moet zeggen dat de Ronde van Polen het hoogtepunt van mijn carrière was."

"Wel dat ik ritten in een grote ronde heb gewonnen en dat ik een klassieker of een monument op zak heb kunnen steken."

Alles is voorlopig perfect ingepland om binnen een paar jaar aan de top te staan. Thibau Nys

Die grote doelen mogen van Nys ook stilaan op zijn planning komen. "Vooral om ervaring op te doen", zegt hij. "Niet met de druk dat het volgend jaar al moet gebeuren." "Maar met mijn vorm en leeftijd is het tijd om daar eens te gaan proeven. Ik heb nu een ideaal programma gereden. Ik heb veel kritiek gelezen over mijn "lage programma", maar mensen weten niet waarover ze spreken als je 5 keer wint in de WorldTour." "Alles is voorlopig perfect ingepland om binnen een paar jaar aan de top te staan, op het allerhoogste niveau."



"De Ronde? Misschien zeg ik over twee jaar wel: niets voor mij"

Thibau Nys is dus klaar om een teen in het voorjaarswater te steken. "Het Vlaamse voorjaar zal te vroeg komen, want het veldritseizoen is nog heel belangrijk voor mij dit jaar." "Ik zou willen proeven van de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl, de Brabantse Pijl en misschien wel de Ronde van Vlaanderen. Dat zijn koersen die binnen mijn mogelijkheden liggen, veel meer dan Luik-Bastenaken-Luik of Parijs-Roubaix." "Ik moet mijn evenwicht nog zoeken en ontdekken wat me ligt. Misschien zeg ik over twee jaar wel: "De Ronde van Vlaanderen zal het nooit worden". En daar zal ik vrede mee hebben als ik ergens anders in kan uitblinken." "Maar zo zit het nu wel in mijn hoofd: ik wil ritten winnen in een grote ronde, op aankomsten zoals in de Ronde van Polen. En ik wil meer richting het klassieke werk opschuiven."

Als ik zelf mag kiezen, ga ik voor de Tour. Niet omdat het de grootste is, wel omdat het qua timing perfect zou uitkomen na het veldritseizoen. Thibau Nys

Giro, Tour of Vuelta? Waar gaat de voorkeur van Nys naar uit? "We zullen in december of januari de keuze maken." "Als ik zelf mag kiezen, ga ik voor de Tour. Niet omdat het de grootste is, wel omdat het qua timing perfect zou uitkomen na het veldritseizoen. De Giro komt te vroeg, de Vuelta dan weer te laat." "Puur qua timing zou de Tour het gemakkelijkst zijn. Maar ik ben de allerlaatste om meteen een plekje in de Tour op te eisen."

"Zoals papa de cross domineerde, dat wil ik ook ervaren"