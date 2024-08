Edvald Boasson Hagen hangt zijn fiets eind dit jaar aan de wilgen na 17 rijkgevulde profseizoenen

Zijn zeventiende jaar als prof zal het laatste zijn voor Edvald Boasson Hagen (37). De Noor van Decathlon-AG2R zet eind dit jaar een punt achter zijn wielerloopbaan. Liefst 81 profzeges prijken op het rijkgevulde palmares van Boasson Hagen: onder meer Gent-Wevelgem in 2009, twee keer de Eneco Tour en drie ritten in de Tour.

Met Edvald Boasson Hagen zwaait een van de oudgedienden uit het peloton af. Zijn huidige ploeg Decathlon-AG2R, waar hij slechts één jaar actief was, maakte dat nieuws woensdag bekend.

Op zijn 37e heeft de Noorse snelle man een prachtig palmares bij elkaar gefietst, met 81 profzeges op zijn naam.

Het leeuwendeel daarvan boekte Boasson Hagen in het truitje van Team Sky (2010-2014), zo ook zijn winst in Gent-Wevelgem (2009) en zijn dubbele eindzege in de Eneco Tour (2009 en 2011).

In de Tour (2011 en 2017) wist hij drie keer te winnen, in de Giro (2009) één keer. Ook zijn vijf ritzeges in het Critérium du Dauphiné (2010, 2012, 2013, 2016 en 2019) en dertien nationale titels (tien tegen de klok, drie op de weg) springen in het oog.

De laatste zege van 'Eddy the Boss' dateerde al wel van 2019, toen hij nog voor TotalEnergies reed.

Pas in januari dit jaar vond hij onderdak bij Decathlon-AG2R, na eerder drie jaar in Franse loondienst van TotalEnergies. Ook bij Team Columbia (2008-2009) en Dimension Data (2015-2020) was Boasson Hagen actief.