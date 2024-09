Wielertransfers vrouwen: Poolse ploegmate voor Kopecky, Visma-Lease a Bike verwelkomt Italiaanse sprintster

Kopecky krijgt Poolse ploegmate

Marta Lach zal de komende 3 jaar voor SD Worx-Protime koersen. De 27-jarige Poolse all-rounder reed de afgelopen 4 jaar voor Ceratizit-WNT en heeft al wat dichte ereplaatsen op haar naam staan. Ze werd ook 10e in de olympische wegrit.



Lach moet de vervanger van Christine Majerus worden, vertelt sportief directeur Danny Stam. "Marta is een renster voor zowel rittenkoersen als eendagswedstrijden; Ze is een heel complete renster en we zochten na het afscheid van Majerus voor iemand die op verschillende vlakken kan presteren en een grote waarde voor de ploeg kan zijn."



Voor Lach is het "een droom die uitkomt". "Wie wil nu niet voor de beste ploeg ter wereld tekenen? Dit is een grote stap in mijn carrière en ik ben ervan overtuigd dat ik er beter van zal worden. Dit is ook de bevestiging dat ik goed bezig ben, ik haal hier veel vertrouwen uit."