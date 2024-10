Wielertransfers vrouwen: Cecilie Uttrup Ludwig wil "zwaar 2024" achter zich laten bij Canyon-SRAM

FDJ-Suez strikt Elise Chabbey

FDJ-Suez blijft zijn ploeg uitbouwen. De Franse ploeg trok al Juliette Labous aan en volgens de geruchtenmolen is ook Demi Vollering op komst.



Die transfer is nog altijd niet bevestigd, de komst van Elise Chabbey wel. De 31-jarige Zwitserse verlaat Canyon-SRAM en tekende voor 2 jaar.



Chabbey is een allrounder met een opvallend verhaal: ze is de eerste Zwitserse die in 2 disciplines deelnam aan de Olympische Spelen. In 2012 als kajakster, in 2024 als wegrenster in Parijs. Ze is overigens ook een gediplomeerd arts.



"Ik heb lang nagedacht over mijn transfer, maar in deze ploeg kan ik op zoek gaan naar een grote zege", zegt Chabbey, die dit jaar 4e werd in Luik-Bastenaken-Luik.