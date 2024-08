Na de knalstart van Mbangula: ook deze 5 Belgische toptalenten staan voor een doorbraak in het buitenland

wo 21 augustus 2024 06:42

Van een aangename verrassing gesproken. Samuel Mbangula ontpopte zich in de seizoensopener van Juventus meteen tot een onverwachte revelatie. Het doet de vraag rijzen: staat er nog Belgisch talent in het buitenland op het punt om door te breken? Wij zochten en vonden 5 potentiële kandidaten.

Noah Fernandez (16, PSV)

Kenners zetten hem zonder verpinken hoog in lijstjes van aanstormende Belgische toptalenten. Noah Fernandez is een lust voor het oog met zijn geweldige techniek, uitstekende vista en fijne traptechniek. Koos al op zijn zevende voor de stap naar het Nederlandse PSV, waar hij zich stormachtig ontwikkelt. Afgelopen weekend leidde hij de Eindhovenaren nog naar winst in de hoogaangeschreven Otten Cup - een jeugdtoernooi dat PSV jaarlijks organiseert. Fernandez, die ook Jamaicaanse roots heeft, scoorde onder meer twee keer tegen Anderlecht.

Mocht vorig jaar op amper 15-jarige leeftijd al meetrainen met de A-ploeg. Straks volgen wellicht speelminuten bij Jong PSV. En wie weet zelfs een debuut in de hoofdmacht?

"Ik wil komend seizoen debuteren in de A-ploeg in een officiële match", liet Fernandez zich in een interview ontvallen. "Dat heb ik me als doel gesteld.”

Stanis Idumbo (19, Sevilla)

Zijn vertrek deed iedere jeugdcoach van KAA Gent vloeken. Stanis Idumbo stond bekend als een van de grootste talenten die de academie van de Buffalo's ooit voortbracht, maar de creatieve middenvelder koos op zijn 16e naar Amsterdam. Daar scoorde hij vorig seizoen drie keer in 11 matchen voor Jong Ajax in de Nederlandse tweede klasse. Deze zomer tekende Idumbo een meerjarig contract bij het Spaanse Sevilla, dat hem voorlopig minuten laat maken in het tweede elftal.

Ayanda Sishuba (19, Lens)

Komt de achternaam u bekend voor? Papa Asanda verdedigde in de jaren 2000 onder meer de kleuren van Antwerp, STVV en Moeskroen. Zijn zoon Ayanda wordt evenwel een grotere carrière voorspeld. De aanvaller is pijlsnel, technisch sterk en heeft een neus voor goals. Die toonde hij onder meer vorig seizoen in de Youth League met Lens. Sishuba mocht met enkele invalbeurten ook al proeven van het echte werk in de Ligue 1. Onder de nieuwe coach Will Still lijkt er wel niet meteen een hoofdrol weggelegd voor de aanvaller. Naar verluidt tonen KAA Gent, Anderlecht en Union interesse.

Samuel Nibombe (17, Monaco)

Een indrukwekkende verschijning met zijn dubbele meter. Maakte zoveel indruk bij de jeugd van Charleroi dat Anderlecht de verdediger vorige zomer bijzonder graag opnieuw naar Neerpede wilde halen. Samuel Nibombe koos evenwel voor een buitenlands avontuur bij Monaco. De aanvoerder van de Belgische U17, wiens vader Daré ooit bij Bergen en La Louvière speelde, kreeg in de voorbereiding al speelminuten bij het eerste elftal.

Ngal'ayel Mukau (19, Lille)