"Ik ben geen topfavoriet meer": Peter Genyn tempert verwachtingen voor Spelen door mindere voorbereiding

do 22 augustus 2024 12:41

Als Peter Genyn aan de start staat, is hij normaal altijd een kanshebber op goud. Dat bewees Genyn tijdens de vorige Paralympische Spelen, maar voor de komende Spelen verwacht de 47-jarige rolstoelatleet niet dat het zo vlot zal lopen. "Het is de eerste keer dat ik met een minder gevoel naar de Spelen trek", vertelt Genyn in aanloop naar Parijs 2024.

Peter Genyn won al 3 keer goud en 1 keer zilver op de Paralympische Spelen van Rio en Tokio en kan in Parijs voor een 3e keer op een rij goud veroveren op de 100 meter. Dan zou je denken dat hij met het volle vertrouwen kan afzakken naar Parijs. Maar niets is minder waar.



"De voorbereiding is niet perfect gelopen dit jaar, dus ik sta iets minder ver dan ik zou willen", legt hij uit. Zijn voorbereiding werd verstoord door een blessure en het Belgische weer.



"In de winter zat ik nochtans goed op schema en reed ik persoonlijke records. Maar toen ben ik geblesseerd geraakt en daar heb ik vrij lang mee gesukkeld. Nadien hebben we nog problemen gehad met het weer hier in België."



Ik denk niet dat ik nog favoriet ben. Peter Genyn

Genyn had namelijk geen toegang tot de juiste accommodaties. "De topsporthal was bezet, waardoor ik veel in de regen moest trainen. Daardoor kon ik kwalitatief minder trainen, omdat ik minder grip had."



"Ik ben ook ziek geworden en dat speelt me nog altijd parten. Op een gegeven moment zat ik toch terug op een hoog niveau, maar door ziek te vallen ben ik nog altijd niet 100% in orde."

Aangepaste ambities

Die mindere voorbereiding zorgt ervoor dat Genyn zijn ambities voor de Spelen moet bijstellen. Van absolute favoriet zijn is geen sprake meer.



"Ik denk niet dat ik nog favoriet ben, maar ik ga wel proberen om nog een medaille te winnen. Op de Spelen zijn er altijd mensen die boven zichzelf kunnen uitstijgen en die door de mand vallen. Ik ga mijn uiterste best doen om boven mijzelf uit te stijgen. Dan is alles nog mogelijk."



"Het is de eerste keer dat ik met een minder gevoel naar de Spelen trek. Op de vorige Spelen was ik er helemaal klaar voor en was ik ook de topfavoriet, maar door die omstandigheden ben ik echt geen topfavoriet meer. Het is een heel andere situatie, maar ik ga het de anderen wel niet gemakkelijk maken."



Veel zal afhangen van de vorm van de dag. Peter Genyn

De rolstoelatleet zal in Parijs op de 100 meter en de 200 meter in actie komen. 2 disciplines die toch in grote mate verschillen volgens Genyn.



"De 100 meter is heel explosief, terwijl de 200 meter al wat langer is en we daar toch ongeveer 36 seconden over doen. Ik denk dan ook dat mijn blessure me op de 200 meter wat meer zal nekken, omdat mijn basis wat minder is."



"We zijn met 4 kandidaten voor de 3 medailles, maar favoriet ben ik zeker niet. Heel veel zal afhangen van de vorm van de dag, wie er goed geslapen heeft en wat de omstandigheden zijn. Hat zal heel spannend worden, maar ik moet realistisch blijven. Als ik de perfecte race rij, zal ik tevreden zijn met een medaille."



(lees voort onder foto)

Genieten van het publiek

Een groot verschil met Tokio zal het publiek zijn. Voor Genyn zullen er veel supporters afzakken naar Parijs.



"Ik kijk ernaar uit. Het zal bijna als een thuiswedstrijd aanvoelen, met de vele fans. Dat zal het sowieso speciaal maken, dus ik zal er zo veel mogelijk van proberen te genieten. Eigenlijk kan ik ook alleen maar genieten, want als 16-jarige zou ik getekend hebben voor het palmares dat ik nu heb. Alleen wil je als topsporter altijd meer."