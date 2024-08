Peter Vandenbempt trekt lessen uit "erg nodige" zege van Club: "Iedereen in Brugge wil samenwerken met Hayen"

ma 19 augustus 2024 09:49

Na 4 speeldagen in de Jupiler Pro League beginnen de ploegen hun ware gelaat te tonen. Het ideale moment voor Peter Vandenbempt om de draad van zijn wekelijkse analyses weer op te pikken. Onze analist fileert meteen vier topclubs, met bijzondere aandacht voor de - nu al - torenhoge druk bij Club, de positieve balans bij Antwerp en het manco van Anderlecht.

De les van Club Brugge

Terug van heel even weggeweest. Een uitspraak die zowel geldt voor Club Brugge als Peter Vandenbempt na speeldag 4 in de Jupiler Pro League. Dus neemt onze analist meteen blauw-zwart onder de loep. "Die overwinning was tegen Antwerp erg nodig", zegt hij stellig. "Club Brugge heeft de Supercup verloren, pakte 1 op 9 en de vervelende mankementen van vorig seizoen doken weer op. Dat konden ze bij Club echt niet accepteren." "Ook al is het nog vroeg op het seizoen, voor coach Nicky Hayen was het belangrijk dat hij tegen Antwerp zijn ploeg weer kon laten lijken op die van in de play-offs." "Het vuur, de energie en de duidelijkheid van toen, hebben de bazen van bij de start van het seizoen gemist. Het was duidelijk dat zij niet van plan waren om het nog weken aan te kijken."

Club wil niet nog een seizoen als het vorige. Dat lijkt me geen al te prettige gedachte voor de trainer. Peter Vandenbempt

"Maar kijk, Hayen en de ploeg hebben dat gevraagde antwoord enigszins gegeven. De eerste 20 minuten bracht Club energie, daarna was het wel wat minder en moest de ploeg het hebben van kleine opflakkeringen." "Uiteindelijk trok het de zege over de streep, maar ook niet meer dan dat. Het bleek voor iedereen in Brugge - door de omstandigheden - dan toch genoeg. De hoop en het geloof is dat de ommekeer is ingezet." "Wat we deze week hebben geleerd, is dat iedereen in Brugge wil blijven samenwerken met Nicky Hayen. Ze vinden hem allemaal een goede trainer. Maar de komende maanden zal er niet erg veel nodig zijn om hem zomaar aan de kant te schuiven." "Zo veel geduld als met Ronny Deila zal men niet hebben. Club wil niet nog een seizoen als het vorige. Dat lijkt me geen al te prettige gedachte voor de trainer."

Nicky Hayen zit weer wat steviger in het zadel bij Club.

Hoopgevende Antwerpse balans

Waar er winnaars zijn in een topper, zijn er uiteraard ook verliezers. Ook al vond Antwerp de 1-0-nederlaag op Club onrechtvaardig. "Ik begrijp dat het frustrerend is voor Antwerp om na twee goede topwedstrijden 0 punten over te houden en in de buik van het klassement te staan, terwijl je ook zomaar aan de top kon vertoeven", beaamt Vandenbempt. "Los daarvan moet Antwerp een goed gevoel overhouden aan die eerste weken. De club zit in een besparingsmodus. Er zijn al spelers vertrokken, er leeft onzekerheid over wie nog komt of gaat en er is een nieuwe trainer. Toch speelt de ploeg goed, positief voetbal." "Oké, het is niet altijd even consistent. Ook gisteren kreeg Antwerp het moeilijk in Brugge, maar het is veelbelovend. Het zou mooi zijn dat mannen als Keita nog een jaartje kunnen blijven, als de rekeningen dat toelaten. Dan heeft de club een solide basis om op te bouwen dit seizoen."

Antwerp mag toch een positieve balans opmaken ondanks 6 op 12.

Structureel sterk, voetballend slap Anderlecht

Over naar de ploeg op kop van de Jupiler Pro League. Bij Anderlecht lijkt geen wolkje aan de lucht na een uitstekende 10 op 12 na 4 speeldagen. Toch was ook de prestatie in en tegen Mechelen geen pot voetbal waar de paars-witte fans hun hart aan konden ophalen. Wel werd het 1-3 dankzij dodelijke efficiëntie. "Het zegt veel dat Colin Coosemans de uitblinker was van Anderlecht in Mechelen. Niet dat paars-wit de overwinning gestolen heeft, wel puurde het maximaal rendement uit heel weinig kansen", stelt onze analist. "Een aantal zaken zullen de ploeg wel zorgen baren. Vooral de tien minuten na rust waarin Anderlecht overlopen werd en geen bal meer kon bijhouden. En bovenal: het totale onvermogen - zeker tot minuut 75 - om voetballend aan kansen te komen."

Het lijkt me dat Anderlecht nood heeft om dominante, bepalende middenvelders te halen voor de transfermarkt sluit. Peter Vandenbempt

Dus moeten de sleutelfiguren opstaan volgens Vandenbempt. "Het blijft wachten op het niveau dat Yari Verschaeren haalde voor zijn blessure vorig seizoen. Leoni is verbaal en molenwiekend erg aanwezig, maar acteerde aan de bal slap." "Structureel staat het goed, maar aanvallend moet het zo veel beter worden dan af en toe een flits. Met Dolberg heeft Anderlecht een spits die 25 doelpunten maakt als je hem goed bedient. Maar goed, daar zit net het probleem." "Dus lijkt het me dat Anderlecht nood heeft om dominante, bepalende middenvelders te halen voor de transfermarkt sluit. In afwachting daarvan zullen ze zeggen: 10 op 12, dat is mooi meegenomen."

Anderlecht hoopt dat de oude Yari Verschaeren weldra opstaat.

Cruciaal Gents kantelpunt?

KAA Gent draaide de afgelopen weken bij momenten vierkant. Tegen Westerlo swingde het dan weer de pan uit. "Zo zie je maar hoe flinterdun de lijn is tussen een kleine catastrofe en een bemoedigend succes", benadrukt Peter Vandenbempt. "Het is best mogelijk dat Gent over een paar maanden verwijst naar die reddende goal van Gandelman in de toegevoegde tijd tegen Silkeborg. Dat als kantelmoment in de opbouw van het nieuwe KAA Gent." "Niemand weet beter dan trainer Wouter Vrancken hoe zwaar Europese teleurstellingen in de zomer kunnen blijven wegen op een seizoen. Dat gebeurde nu niet en ineens kon Gent tegen Westerlo wél kansen creëren." "Het contrast met wat we zagen op het veld van Charleroi was gigantisch. De ploeg voetbalde met lef en vertrouwen. Gent staat aan het begin van wat een nieuw verhaal is. Van de top tot de spelers: zowat alles is veranderd. Dan heb je in het begin een beetje meeval nodig." "Dat het op cruciale momenten net goed gaat om in alle rust voort te bouwen aan een veelbelovend project. Silkeborg was daar een van, doorstoten richting Europees voetbal tegen Partizan is de volgende stap."