Dromen van de (World)Tour: wat schuilt er achter de koopwoede van Tudor Pro Cycling Team?

Eerst Marc Hirschi, nu Julian Alaphilippe. Tudor Pro Cycling Team, het team van Fabian Cancellara, zit niet stil op de transfermarkt. De Zwitser wil met zijn ploeg stappen zetten en de twee aanwinsten passen perfect in de strategie, die met het nodige geduld succesvol moet worden.

Tudor Pro Cycling Team is niet de grootste naam in het peloton, maar als het van ploegbaas Fabian Cancellara afhangt, komt daar de volgende jaren verandering in.

Sinds 2022 is Tudor de hoofdsponsor van het ProTeam, de verzameling van teams een verdieping lager dan de WorldTour. Dat betekent dat Tudor qua status in dezelfde lade ligt als bijvoorbeeld Lotto-Dstny.

Maar de ploeg van Cancellara wil dolgraag naar de WorldTour, het hoogste niveau in de wielersport. Met dat etiket heb je automatisch startrecht in de grootste koersen en hoef je, zoals Tudor nu, niet te rekenen op wildcards.

Eind 2025 worden er opnieuw WorldTour-licenties uitgedeeld op basis van de resultaten in 2023, 2024 en 2025. Om voldoende punten te sprokkelen, heb je natuurlijk speerpunten nodig.

Tudor telt met onder meer Arvid de Kleijn, Matteo Trentin, Alberto Dainese, Marius Mayrhofer en Michael Storer wel enkele bekende(re) namen, maar met Marc Hirschi en Julian Alaphilippe boort het een ander segment van de markt aan.