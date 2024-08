Stapje dichter bij bollentrui: de scenario's voor Justine Ghekiere haar stukje Tourgeschiedenis na de 1e klim

De eindzege in het bergklassement ligt stilaan voor het grijpen. Justine Ghekiere flikte dat kunstje dit jaar al in de Giro en mag nu ook de slotrit van de Tour in de bolletjestrui rijden. Een klein rekensommetje leert ons wat er moet gebeuren om die trui vanavond mee naar België te nemen. Maar simpel wordt het niet.