Schreeuw van ontlading weergalmt door Jan Breydel na belangrijke zege: "Eindelijk, dit hadden we echt nodig"

De kop is eraf. Na drie moeilijke weken heeft landskampioen Club Brugge dan toch zijn eerste slachtoffer gemaakt. Antwerp werd na een late penaltygoal van Gustaf Nilsson opzij gezet. "Eindelijk", klinkt het in koor bij de Club-spelers. "Dit is een belangrijke zege voor iedereen binnen de groep."

"Na die moeilijke wedstrijden eindelijk kunnen winnen, dat was echt heel belangrijk", was de spits ook eerlijk bij DAZN. "Ikzelf raakte al 3 keer het kader dit seizoen, nu kon ik toch scoren."

Na drie lastige weken en een beschamende 1 op 9 viel vandaag alle druk van de schouders. In de topper tegen Antwerp bleven de 3 punten voor het eerst in Jan Breydel.

De tweede helft was voetballend misschien wel onze minste tot nu toe, maar we winnen wel en dat is het belangrijkste.

Maxim De Cuyper rekent er dan weer op dat niet alleen de spits, maar ook de rest van de ploeg nu de smaak van winnen te pakken heeft. "Het doet deugd. Ik hoop dat we nu eindelijk vertrokken zijn voor een goeie reeks."

"Het was een verdiende zege, want we hadden veel meer grote kansen. We begonnen ook heel goed, maar in het laatste derde liep het nog te vaak fout. Daardoor ging het vaak op en af en dat kruipt in de kleren."

"Het maakt uiteindelijk niet uit op welke manier we winnen. Maar die penalty viel wel op een ideaal moment. Je voelde dat als er nog een goal zou vallen, die weleens beslissend zou kunnen zijn."

En zo geschiedde ook: de goal van Nilsson beslechtte de partij. "Iets wat zeker nodig was na drie weken waarin we geen resultaat konden boeken", vulde Vanaken nog aan.

