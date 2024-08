Thibau Nys geeft toe dat hij "wat geluk" had bij 3e triomf: "Zeker niet omdat ik de sterkste was"

za 17 augustus 2024 17:43

Als een volleerde spits werkte Thibau Nys zijn hattrick in de Ronde van Polen af. Al zag het er op de slotklim nog even benard uit. "Ik had echt veel geluk dat ik kon terugkomen", was het 21-jarige talent van Lidl-Trek eerlijk.

5 op 6 voor de Belgen in de Ronde van Polen, met Thibau Nys als primus van de klas. Al kon de veelwinnaar zelf maar moeilijk geloven dat hij ook vandaag een ritzege had weggekaapt. "Ik moet toegeven dat vandaag mentaal lastig was", zei hij. "Ik begon wel met goede benen, maar op de klimmetjes was ik aan het worstelen en op de laatste klim zat ik pas in de derde groep." "Ik had veel geluk dat ik kon terugkomen en mezelf weer in die positie kon krijgen. Ik heb er niet echt woorden voor, want het was zeker niet omdat ik de sterkste was vandaag." "Ik ben er wel in blijven geloven en heb het hoofd koel gehouden en gewacht tot het laatste moment om te gaan. Ik weet niet hoe, maar het is goed uitgedraaid."

Als ik voluit was gegaan in de tijdrit op de tweede dag, had ik misschien maar één ritzege. Thibau Nys