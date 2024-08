Ruben en Ine na historische ritzege van Ghekiere: "Een zege(n) voor het Belgische vrouwenwielrennen"

Stunt van formaat in de Tour de France Femmes voor Justine Ghekiere (AG Insurance - Soudal Team). De Belgische bollentrui kwam vandaag solo over de streep en schrijft zo een stukje Belgische wielergeschiedenis. "Dat beeld gaat bijblijven", aldus Ine Beyen.

Ruben: "We hebben jaren aan een stuk naar allerlei grote wielersuccessen gekeken van Lotte Kopecky. Waar plaats je deze zege van Justine Ghekiere dan?

Ine: "Het winnen van de Ronde Van Vlaanderen kan je moeilijk vergelijken met deze zege in de Tour. Maar de impact van deze overwinning is wel reusachtig groot op het Belgische vrouwenwielrennen."

"Ze komt solo aan in de bergtrui na een lange ontsnapping in de Tour. Dat beeld gaat bijblijven."

Ruben: "Wat is het belang van deze zege voor de carrière van Justine zelf?

Ine: "Enorm natuurlijk. Een zege in de Tour, dat neem je mee. Ook op de markt word je een stuk meer waard."

"Ze is nu 28 jaar, maar je mag niet vergeten dat ze pas in 2021 is beginnen te fietsen. Dat ze dit toont na amper drie jaar, getuigt van het feit dat ze enorme capaciteiten heeft."

Ruben: "Mag ze in de toekomst nog mikken op mooie zeges?"

Ine: "Absoluut. Ze heeft nu wel het voordeel dat ze nog zonder veel druk koerst. Normaal ging ze deze Tour zelfs niet rijden."

"Ze krijgt nu alle vrijheid om haar eigen kans te gaan, en die kans pakt ze ook gewoon, mede dankzij een fantastische Julie Van De Velde die mee in de vlucht zat."

"Hoe dan ook moeten de langere beklimmingen Ghekiere ook liggen. Vorige maand heeft ze de bergtrui gewonnen in de Giro, nu is ze goed op weg om hetzelfde te doen in de Tour. Het grote verschil is dat er vanaf nu meer verwachtingen zullen zijn."