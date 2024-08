Colin Coosemans geeft visitekaartje af om nummer 1 van Anderlecht te blijven: "Ik heb zeker ambitie"

Moeten ze bij Anderlecht wel nog een doelman zoeken op de transfermarkt? Colin Coosemans heeft tegen KV Mechelen getoond dat hij weleens onder de lat kan blijven staan na het vertrek van Kasper Schmeichel. "Het was een leuke avond", lachte hij.

"Uit op KV Mechelen ... altijd moeilijk, zou Aimé Anthuenis zeggen." Colin Coosemans vertelt het gekscherend, maar de Anderlecht-doelman had zijn handen meer dan vol Achter de Kazerne.

Met een reeks knappe reddingen had hij een belangrijk aandeel in de overwinning van Anderlecht. Alleen op een binnentikker van Lion Lauberbach, na mistasten van Sardella, was de doelman kansloos.

Geen clean sheet, maar wel een ijzersterke prestatie van Coosemans. Na jaren in de schaduw van onder meer Van Crombrugge, Verbruggen en Schmeichel te hebben gestaan, lijkt het zijn moment om in de schijnwerpers te treden. "Het was een leuke avond", zei Coosemans.