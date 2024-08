Justine Ghekiere pakt de bergtrui in de Tour: "Ik ben nog nooit zo diep gegaan"

Een glimlach en ook een traantje na de zware inspanningen: Justine Ghekiere (28) snijdt het slotweekend van de Tour de France Femmes aan als voorlopige bergkoningin. Onze landgenote reed een hele dag in de aanval om de bollentrui over te nemen van Puck Pieterse.

"Ik ben heel blij", zegt ze over haar bollentrui. "Mijn seizoen was niet altijd gemakkelijk met de nodige ups en downs. Maar nu kan ik tonen wat er in mijn benen zit."

"Na ook nog een slechte nacht dacht ik dat de vermoeidheid zou toeslaan, maar ik had een goeie dag."

"Ik had het niet verwacht", gaf Ghekiere, die ook al de bergtrui in de Giro won, aan. "Ik voelde me echter veel beter dan gisteren."

"Ik moest daar wel alles geven voor de punten, maar daarna was bij mij het vat af. Voor een trui in de Tour moet je iets overhebben, hé."

Ghekiere had in de Tour al eens de prijs voor de strijdlust ontvangen, maar de bollentrui smaakt extra zoet. "Dit was het doel deze week", vertelde ze na de podiumceremonie.

"We wilden zeker één dag de bollentrui hebben en het is fantastisch dat dat gelukt is."

Het Belgische vrouwenwielrennen telt meer kleppers dan Lotte Kopecky. "We worden soms een klein beetje vergeten."

"Natuurlijk is Lotte super. Ze is wereldkampioene en ik begrijp dat het verschil met ons groot is. Maar Lotte is wereldtop. Je mag ons niet vergelijken met haar."

"Hier in de Tour zijn nog goeie Belgen en we zijn blij dat we ons kunnen tonen."