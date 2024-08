Club-coach Nicky Hayen voelt de druk voor topper tegen Antwerp: "Er zijn fouten gemaakt, ook door mij"

Na een dramatische 1 op 9 is Club Brugge bezig aan zijn slechtste seizoensstart in decennia. Zondag tegen Antwerp staat er dan ook veel druk op de ketel bij de landskampioen. Nieuw puntenverlies zou de Club in een crisis storten. "Maar we hebben intern een heel goed gesprek gehad", sprak coach Nicky Hayen vrijdag.

"Iedereen beseft de ernst. We hebben een heel goed gesprek gehad met het management en de spelers. Daarin hebben we een lijn getrokken onder de eerste vier wedstrijden dit seizoen, van de Supercup tot Genk."

"We kijken enorm uit naar de wedstrijd van zondag", blikte een jarige Nicky Hayen (44) vrijdag vooruit. "Vooral omdat we een veel minder goede periode dan gepland achter de rug hebben. Dan wil je zo snel mogelijk een nieuwe wedstrijd aanvatten om de situatie te kunnen keren."

Mijn analyse na de wedstrijd in Genk was te hard. Ik heb daarin niet de juiste bewoording gebruikt.

Mijn analyse na de wedstrijd in Genk was te hard. Ik heb daarin niet de juiste bewoording gebruikt.

"Welke fouten er gemaakt zijn? Dat zijn voetbalinhoudelijke dingen, dus dat blijft ook binnenskamers. Ik kan wel zeggen dat mijn analyse na de wedstrijd in Genk te hard was. Ik heb daarin niet de juiste bewoording gebruikt, een fout die ik niet vaak maak."

"We hebben dingen benoemd", ging Hayen verder. "Wat goed was en wat niet goed was. Ook van ons uit, want ook wij met de staf hebben fouten gemaakt. Dat hebben de spelers zeker geapprecieerd. Op training hebben we deze week een heel positieve reactie gezien. De kwaliteit die er was, is veelbelovend."

Hayen nam na de uppercut in Genk (3-2) onder meer het woord crisis in de mond. Iets wat hij niet opnieuw zou doen. "Als je op 1 op 9 haalt, is niemand daar tevreden mee. Het woord crisis was misschien overroepen, maar het toont ook hoe ambitieus deze club is."



Druk op zijn persoon voelt Hayen niet. "Er is ook helemaal geen ultimatum ofzo gesteld. De sfeer en de berichtgeving is nu gewoon negatief, terwijl het in werkelijkheid niet zo is. We zijn gewoon niet efficiënt genoeg geweest."



Die efficiëntie zal tegen Antwerp omhoog moeten. "Maar het wordt een lastige partij tegen een sterke ploeg. Het is een heel uitgebalanceerd elftal, hun resultaten spreken voor zich. We weten dat we minstens de evenknie kunnen zijn, maar dat moeten we tonen op het veld."