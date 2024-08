Waar ligt de limiet van Puck Pieterse in deze Tour de France Femmes? "Met Puck weet je nooit"

do 15 augustus 2024 12:36

Na haar ritzege in de Tour de France Femmes zijn er meer ogen gericht op Puck Pieterse. De Nederlandse maakte indruk op het parcours van Luik-Bastenaken-Luik en klopte Demi Vollering in een prangende sprint. Zo staat ze nu 2e in het algemeen klassement. Maar kan ze die positie behouden? "Als het tegenvalt, dan hebben we toch een geweldige Tour gehad met haar", vertelt ploegleider Michel Cornelisse.

Feest bij Belgisch team

Haar eerste profzege op de weg was meteen een grote voor Puck Pieterse. Dat was na een collectief sterke prestatie van Fenix-Deceuninck. "We hadden een mooi plan gemaakt", deelt ploegleider Michel Cornelisse. "Het plan was om de wedstrijd hard te maken. Op de Mont Theux namen we initiatief en op La Redoute was het indrukwekkend." "Het was genieten als je het zo afmaakt, vier voorop met twee van ons. Ik heb er echt van genoten." De teamgeest lijkt in orde te zijn bij de Belgische ploeg. "Onze ploeg heeft 14 dagen op La Plagne gezeten. Ik heb de groep dichter naar elkaar zien groeien. Iedereen is blij voor elkaar en iedereen offert zich ook op."

Fenix-Deceuninck was gisteren erg zichtbaar in de zware finale.

Langere inspanningen

De topprestatie van de ploeg kwam gisteren natuurlijk van ritwinnares Puck Pieterse. Hoe schat Cornelisse haar kansen in deze week? "Met Puck is het afwachten hoe het gaat op de lange klimmen. Maar je weet het nooit. Ik kijk er wel optimistisch naar." "Het kan niet tegenvallen", vindt de Nederlandse ploegleider. "Valt het wel tegen, dan hebben we toch een geweldige Tour gereden met haar. "

Nu moet ze een uur aan de bak. Zoiets heeft ze nog nooit gedaan. Michel Cornelisse

De vraag is wel of Pieterse de bevreesde Alpe d'Huez kan bedwingen op zondag. "In het mountainbike en veldrijden is ze inspanningen van 4 à 5 minuten bergop gewend. Nu moet ze een uur aan de bak. Zoiets heeft ze nog nooit gedaan." Het Nederlands multitalent combineert nu nog drie disciplines. Hoe lang houdt ze dat vol? "Met de Olympische Spelen was het een apart jaar", beseft Cornelisse. "Ze heeft een aantal heel goede koersen gereden in het voorjaar. Nu blijkt dat ze het ook in Luik-Bastenaken-Luik zou kunnen."

Puck Pieterse hield gisteren Demi Vollering maar nipt achter zich in Luik.

Cyclocross, mountainbike én weg