Mbappé maakt meteen indruk bij Real Madrid: "Hij werkt als een hond voor het team"

wo 14 augustus 2024 23:48

Kylian Mbappé heeft zijn start bij Real Madrid niet gemist. Ook zijn ploegmaats waren onder de indruk van het debuut van de Franse sterspeler in de Europese Supercup. "Hij is briljant."

36 landstitels, 15 Champions Leagues en nu ook 6 UEFA Supercups. De prijzenkast van Real Madrid puilt stilaan uit. En met nieuwkomer Kylian Mbappé lijkt de zegehonger van De Koninklijke nog lang niet gestild. "Ons team heeft een nieuwe look, maar het klikte vanavond", zei man van de match Jude Bellingham bij TNT Sports. "In de eerste helft was het nog wat aanpassen, maar in de tweede helft kwam het samen. Het was briljant." Bellingham schotelde Mbappé ook zijn eerste treffer in Madrileense loondienst voor. "Hij is briljant", zei de Brit. "Zo scherp, zo veel technische kwaliteiten, een geweldige ploegmaat. Hij werkt als een hond voor het team en verdiende dit." Ook doelman Thibaut Courtois was vol lof. "Het is in ieder geval veel leuker Kylian in de ploeg te hebben dan ertegen te spelen", lachte hij.



"Het is een sympathieke en normale gast, hij is helemaal niet met sterallures gekomen. Hij ligt goed in de groep en scoort meteen, dat is zeer positief voor wat komt."

Coach Carlo Ancelotti was tevreden na "een moeilijke wedstrijd". "Het was de eerste match van het seizoen en we zijn goed begonnen", zei hij.



"Mbappé heeft het heel goed gedaan in zijn eerste wedstrijd. Het klikte goed met Vinicius en Bellingham." "We hebben veel kwaliteit in onze spelersgroep, maar we moeten kunnen samenspelen. Dit was alvast een goede start voor ons."

Mbappé: "Hier kon ik alleen maar van dromen"