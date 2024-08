Marc Coucke deelt voor het eerst zijn kijk op teloorgang van KVO: "Ze hadden gewoon een zondebok nodig"

Op 4 juni viel het doek definitief voor KV Oostende. Door een torenhoge schuldenberg kon het "wereldploegsje" van weleer niet langer blijven bestaan. Marc Coucke, voormalig eigenaar tussen 2013 en 2018, praat voor het eerst over de teloorgang van zijn ex-club. "De huur van de tribunes? Die had er helemaal niets mee te maken", zegt hij in Café Congé op Play 4.