Hét voorbeeld van volharding: Britse liep olympische marathon uit nadat ze been brak tijdens race

Is het te laat om een olympische prijs van de strijdlust uit te delen? De Britse Rose Harvey (31) zou ongetwijfeld een topkandidaat geweest zijn. Tijdens de marathon liep ze een stressfractuur in haar dijbeen op. Harvey zou de 42 kilometer tóch nog uitlopen... in minder dan 3 uur. "Bij elke andere wedstrijd zou ik gestopt zijn", doet ze haar verhaal bij de BBC.