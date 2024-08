TAS legt Amerikaanse klacht naast zich neer, olympisch turnbrons voor Roemeense: "Bekijken alle beroepsprocedures"

De bronzen medaille in de vloerfinale werd vorige week dinsdag toegekend aan de Amerikaanse Jordan Chiles. Dat leidde tot veel onbegrip bij de Roemeense delegatie. Haar turnsters Ana Barbosu en Sabrina Maneca-Voinea vielen zo net naast het podium. Barbosu was oorspronkelijk als derde geëindigd. Ze liep al te pronken met de Roemeense vlag in de zaal, toen ze finaal werd teruggeplaatst naar de 4e plaats, nadat de jury de score van Chiles had geherwaardeerd. Ook Maneca-Voinea voelde zich bekocht. Zij bleek ten onrechte een puntenaftrek te hebben gekregen omdat ze buiten de lijnen zou hebben gelopen. Een verontwaardigd Roemeens Olympisch Comité bracht de zaak voor het TAS en dat oordeelde dat de herwaardering van de score van Chiles onterecht had plaatsgevonden.

De Amerikaanse delegatie had na de uitspraak van de score een minuut om beroep aan te tekenen en deed dit pas na 1 minuut en 4 seconden, oordeelde het TAS. De herwaardering diende daarom ongeldig te worden verklaard en de bronzen plak zou daarom naar Barbosu moeten gaan.



De Internationale Gymnastiekfederatie (FIGC) en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) aanvaardden die beslissing van het TAS. Het IOC gaf aan de medaille opnieuw te zullen toewijzen aan Barbosu.



Maar daarop schoot USA Gymnastics, dat het nieuws bekendmaakte, opnieuw in actie. Het leverde zondag nieuw bewijsmateriaal, een video, in bij het TAS, waaruit bleek dat hoofdcoach Ceceli Landi wel degelijk na 47 seconden de jury vroeg de score van Chiles te herevalueren.



"Maar het TAS deelde ons mee dat zijn reglement niet toelaat om een arbitragebeslissing te heronderzoeken, zelfs bij nieuwe bewijselementen", meldde US Gymnastics maandag.



"We zijn diep ontgoocheld door deze beslissing van het TAS en zullen alle mogelijke wegen en beroepsprocedures bekijken. Ook voor het federaal Zwisters gerechtshof. Opdat Jordan haar juiste punten, haar juiste klassement en haar medaille kan krijgen."



De gouden medaille in de vloerfinale was voor de Braziliaanse Rebeca Andrade, die het haalde voor de Amerikaanse Simone Biles, die in Parijs goud won in teamwedstrijd, allroundfinale en sprongfinale.