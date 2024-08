Operationeel Directeur Voetbal Jelle Schelstraete verlaat de Belgische voetbalbond

De 35-jarige Schelstraete kreeg die functie na het vertrek van bondscoach Roberto Martinez na het WK 2022 toebedeeld. "Hij was verantwoordelijk voor de werking van het hele sportieve departement binnen de KBVB", klonk het in een korte mededeling.



"De KBVB wenst hem dan ook te bedanken voor zijn inzet en geleverde werk en wenst hem veel succes in zijn verdere loopbaan." Hij zal op 20 augustus de bond verlaten.



Het was al langer duidelijk dat Schelstraete op een dood spoor zat bij de Belgische bond. In de lente werd immers Peter Willems als directeur Sport en Arbitrage aangesteld. Voor het sportieve luik vallen de bevoegdheden onder technisch directeur Frank Vercauteren.



Bij de Belgische bond werd eerder beslist het hele sportieve departement te evalueren na het teleurstellende EK van begin deze zomer in Duitsland.



De Rode Duivels werden geen groepswinnaar en gingen er vervolgens in de 1/8e finales uit tegen Frankrijk. Die doorgedreven evaluatie moet voor het einde van de zomer afgerond zijn. In september staat er immers alweer Nations League-voetbal op het programma, met interlands tegen Israël en Frankrijk.