DFB Pokal: Duranville maakt zijn allereerste voor Dortmund, Vertessen kroont zich tot bekerheld van Berlijn

Duranville maakt zijn eerste

Julien Duranville heeft de 0 weggeveegd bij Dortmund. Op bezoek bij vierdeklasser Lübeck zorgde onze landgenoot voor de 1-4. Op snelheid zoefde hij langs zijn man, waarna hij de bal tussen de benen van de doelman schoof. 1-4 was meteen ook de eindstand.



Holstein Kiel beleefde op hetzelfde moment een minder makkelijke avond. Het ging pas in de extra tijd over Alemannia Aken: 2-3.