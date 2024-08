DFB Pokal: Alexander Blessin kan met Sankt Pauli maar net bekerblamage vermijden

Blessin kan blamage maar net vermijden

Alexander Blessin is vrijdagavond met St. Pauli door het oog van de naald gekropen in de 1/32 finales van de Duitse beker op bezoek bij vierdeklasser Hallescher FC. De gewezen coach van Union Sint-Gillis stevende met de Duitse promovendus lange tijd af op een 2-1-nederlaag, maar zag zijn elftal de scheve situatie toch nog ombuigen in een 2-3-zege na verlengingen.





Ook Mainz en Hoffenheim, de andere eersteklassers die gelijktijdig in actie kwamen, geraakten pas na de reguliere speeltijd voorbij hun bekeropponenten. Mainz haalde het na verlengingen met 1-3 van derdeklasser Wehen Wiesbaden. Hoffenheim wipte vierdeklasser Wurzburger Kickers zelfs pas met 3-5 na penalty's, nadat het scorebord na 120 minuten 2-2 aangaf.