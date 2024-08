Campenaerts als joker, laatste kunstje van De Gendt en Van Eetvelt voor klassement: de Vuelta-selectie van Lotto-Dstny

Na de ritwinst van Victor Campenaerts in de Tour, wil Lotto-Dstny nu ook uitpakken in de Vuelta. Met onder meer Lennert Van Eetvelt, Andreas Kron en Victor Campenaerts is er alvast weelde genoeg. Ook Thomas De Gendt wil in zijn laatste grote ronde nog eens stunten. "Ik verwacht zeker iets van hem", verklapt sportief manager Kurt Van de Wouwer.