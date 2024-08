VIDEO: Schijnbaar beschonken Serviërs wankelen op podium na bronzen feestdag, Nikola Jokic gaat helemaal los

Servië pakte zaterdag het brons in het basketbaltoernooi bij de mannen en dat hebben Nikola Jokic en zijn maats in de loop van de dag stevig gevierd. Bij de medailleceremonie zaterdagavond leken enkele Serviërs, Nikola Jokic voorop, dan ook flink boven hun theewater te zijn.

De match om het brons tussen Servië en Duitsland werd gisteren al om 11 uur gespeeld. De medailleceremonie vond pas plaats na de finale tussen de VS en Frankrijk en dus hadden de Serviërs wel wat uurtjes om hun bronzen plak te vieren.

Op sociale media is te zien hoe het feestje al begon in de bus, waarna het team naar een café trok. Daar barstten de festiviteiten pas echt los. Het bier lijkt rijkelijk te vloeien, de doorgaans onderkoelde Jokic gaat in ontbloot bovenlijf helemaal los.