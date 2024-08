Niet zomaar "mascotte van Team USA": de spraakmakende Spelen van Snoop Dogg, die hem miljoenen opleverden

ma 12 augustus 2024 11:52

Geef toe: het waren ook een beetje de Spelen van Snoop Dogg, toch? Twee weken konden we niet om de Amerikaanse rapper heen. Overal dook hij op, overal viel hij op. Zo werd hij al snel gekroond tot de officieuze mascotte van Team USA in Parijs. Maar de "the people's champ" kreeg op de slotdag toch nog een storm van kritiek over zich - en dat had alles te maken met de olympische prijs die hij zelf nog pakte.

"Drop it like it's hot?" Wel, dat is exact wat Snoop Dogg deze Olympische Spelen heeft gedaan. Geen dag ging voorbij of de rapper haalde in Parijs de highlights van de dag. Het beste voorbeeld: nog voor de openingsceremonie begonnen was, was "Snoop Dogg" al een eerste keer trending op X. Hij stond zelfs hoger dan de officiële hashtag #Paris2024.



De reden? De Amerikaan mocht vooraf even de vlam dragen in Saint-Denis en liet die passage natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan. Met veel flair danste de flamboyante rapper het vuur naar de volgende vlammendrager.

Het was de voorbode van een 18 dagen durende Snoop Dogg-show.



Wanneer er tijdens de Spelen een Amerikaanse atleet op het punt stond een medaille te pakken, mocht je er zeker van zijn dat er een camera klaargemaakt was om de reactie van Snoop vast te leggen. Alsof hij kon teleporteren, dook de rapper ook overal in Parijs en omstreken op. Denk maar aan zijn passage in Versailles. Volledig uitgedost met laarzen, kostuumvest en zelfs een tok, verscheen hij ten tonele.

Hij danste ook de breakingfinale op gang, deed een choreografie samen met de Amerikaanse gymnasten, zat op de eerste rij bij de finales van fenomeen Simone Biles - met een T-shirt aan waarop haar aangezicht blonk - en was bevoorrechte getuige van de spraakmakende matchen van de Amerikaanse basketballers. En als kers op de taart mocht hij ook nog eens optreden tijdens de slotceremonie van de Spelen. *Mic drop*

Amerikaanse ambassadeur

Het waren ongetwijfeld de Spelen van Snoop. Zo werd hij zelfs omgedoopt tot de officieuze mascotte en cheerleader van Team USA in Parijs. Missie geslaagd voor de rapper. Want wat velen niet weten: de Amerikaan was helemaal niet voor eigen rekening in Parijs. Hij was er aanwezig als "speciale reporter" voor de Amerikaanse televisiezender NBC. Nadat hij tijdens de coronaspelen van Tokio voor hilariteit had gezorgd door alternatief commentaar te voorzien op onder meer de dressuur, besliste NBC om zijn rol in Parijs uit te breiden.

Met succes, zo blijkt.



"We zijn echt aangenaam verrast over zijn populariteit. Je kunt Snoop nooit onderschatten. Hij is de ambassadeur van de blijdschap en het enthousiasme van de Amerikanen geworden", vertelde NBC-producent Molly Solomon aan de BBC.

Zo zwengelde Snoop ook slim het enthousiasme aan voor de recordrace van de Amerikaanse spurtbom Noah Lyles, speelde hij een rol in een promotiefilmpje voor het judo en richtte hij de spotlights - door een filmpje op te nemen met legende Michael Phelps - op het onderbelichte zwemonderdeel van de Amerikanen.

"Geloof me: hij heeft eigenhandig voor betere kijkcijfers gezorgd door zijn aanstekelijk enthousiasme", vertelde de NBC-producente verder.

Miljoenenmaker