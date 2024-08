VIDEO - Ijzersterke Dimitri Van den Bergh wipt wereldkampioen in Australië, maar sneuvelt in halve finale na nagelbijter tegen Luke Littler

Op de Australian Darts Masters heeft Dimitri Van den Bergh net naast een finaleplek gegrepen. In een hoogstaande halve finale verloor onze landgenoot met 7-6 van het 17-jarige fenomeen en eerste reekshoofd Luke Littler. In de kwartfinale had The Dreammaker wereldkampioen Luke Humphries nochtans vlotjes naar huis gegooid met 2-6.

Dimitri Van den Bergh was in bloedvorm naar Australië afgezakt en dat werd in de kwartfinale tegen de nummer 1 van de wereld, Luke Humphries, nog maar eens duidelijk.



Onze landgenoot gooide de wereldkampioen van het kastje naar de muur. Dancing Dimi haalde het uiteindelijk met 2-6 en klokte af op drie 180s en een indrukwekkende gemiddelde score (per 3 pijlen) van 103.



Een kleine twee uur later volgde de halve finale tegen tienersensatie Luke Littler. Van den Bergh krikte zijn niveau nog wat op en hield in de eerste 10 legs makkelijke gelijke tred met de jonge Brit.



Tot Littler op een cruciaal moment plots met een 180 uitpakte en de break forceerde. Het lot van onze landgenoot leek beklonken, maar met de rug tegen de muur forceerde ook hij de break.



In de allesbelissende leg, waarin Dimi zelf mocht beginnen, leek onze landgenoot lange tijd op weg naar de zege. Littler profiteerde echter optimaal van een gemiste 57-finish en knikkerde Van den Bergh op de valreep toch nog uit het toernooi.