Veelbesproken ontknoping in het hoogspringen: Amerikaan weigert goud te delen, maar verliest dan jump-off

Shelby McEwen zal ongetwijfeld slecht slapen. De Amerikaan was dé sleutelfiguur in een veelbesproken finale van het hoogspringen. Net zoals drie jaar geleden in Tokio kregen twee atleten daar de kans om goud te delen, maar McEwen weigerde dat. Tot ongeloof van Nieuw-Zeelander Hamish Kerr, die wel het goud zou pakken in de jump-off.