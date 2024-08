Uren voor finale in ziekenhuis met nierstenen, toch wil titelverdediger straks hoogspringen: "Ik zal er zijn!"

De strafste wederopstanding van de Olympische Spelen? Gianmarco Tamberi werd vanochtend opgenomen in het ziekenhuis met nierstenen, nadat hij meermaals bloed overgaf. Toch wil de olympische titelverdediger in het hoogspringen deelnemen aan de finale. Wipt hij straks (om 19 uur) over de lat in het Stade de France?