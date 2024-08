Nog maar eens 4e: Belgian Tornados krijgen geen bekroning in de olympische finale van de 4x400 meter

De Belgian Tornados zijn opnieuw op de 4e plaats geëindigd in de finale van de 4x400 meter. De Belgische estafetteploeg - zonder Alexander Doom - deed het uitstekend, maar kon nooit echt een hand leggen op een medaille. Net als in 2008, 2016 en 2021 eindigden ze 4e. Kleine troostprijs: de Belgen liepen een nationaal record in een waanzinnig snelle finale.