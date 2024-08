Nafi Thiam feestelijk onthaald in Belgium House, kijk om 18.30 uur naar podiumceremonie

Nog geen 24 uur naar de ontknoping van de zevenkamp is Nafi Thiam in de bloemetjes gezet in het Belgium House in Parijs. De drievoudige olympische kampioene kwam er met haar gouden medaille pronken. Samen met Noor Vidts wordt ze om 18.30 uur gehuldigd in het Stade de France. Die podiumceremonie kan je op deze pagina straks met livestream bekijken.