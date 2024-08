LIVESTREAM: Wie pakt troostbrons in het basketbal: wereldkampioen Duitsland of Servië met Jokic?

Vanavond is er de grote finale in het basketbaltoernooi bij de mannen. De Verenigde Staten en Frankrijk hielden Servië en Duitsland uit de finale. Die laatste twee moeten vrede nemen met de strijd om brons. Duitsland mikt op olympisch eremetaal na de wereldtitel van vorig jaar. Servië was er drie jaar geleden nog niet bij op de Olympische Spelen in Tokio. Nu kan het team van sterspeler Nikola Jokic brons pakken. Kijk live naar de kleine finale vanaf 11 uur.