Frankrijk verlengt olympische titel voor eigen volk tegen nummer 1 van de wereld Polen

Frankrijk blinkt deze Spelen uit in de ploegsporten. Na de successen in het 3x3 en het normale basketbal, heeft het zichzelf deze namiddag in een kolkende zaal voor de tweede keer op rij tot olympisch kampioen volleybal bij de mannen gekroond. Polen ging voor de bijl in 3 sets (25-19, 25-20, 25-23).