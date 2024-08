"Heel tevreden" Belgische kajakbondscoach hoopt na Parijs basis te verbreden: "We hebben een project nodig"

za 10 augustus 2024 16:28

Op de Olympische Spelen hebben de Belgische kajakkers opnieuw voor puike prestaties gezorgd. Lize Broekx en Hermien Peters werden 5e in de K2 en die laatste bereikte ook de finale in de K1. Artuur Peters beëindigde zijn K1 als 13e. Voor bondscoach Carlos Prendes was het een geslaagde ervaring in Parijs: "Ik ben tevreden over het globale resultaat."

Het kajaktoernooi is voorbij voor de Belgen, dus is het tijd om de balans op te maken. "Een snelle analyse leert me dat ik tevreden ben", zegt bondscoach Carlos Prendes. "De vrouwen hebben hun doelen bereikt in de K2 en K1. Hermien wilde een olympisch diploma en het doel van Lize was om competitief te zijn. Daarin zijn we geslaagd." Met de K2, de boot voor twee kajakkers, hoopte België stiekem op een medaille. Het werd een 5e plaats. "We hoopten op een diploma en wilden kunnen vechten om een medaille. We kwamen op 0,4 seconden van het podium, dan kunnen we heel tevreden zijn."

We zullen analyseren waarom Artuur niet heeft kunnen pieken. Bondscoach Carlos Prendes

Bij de mannen was één Belgische kajakker in actie in Parijs. Artuur Peters moest vrede nemen met plek 13. "Ik ben heel gelukkig over het resultaat, ook al hebben we het doel niet bereikt", deelt Prendes. "We wilden een diploma halen." "Op een bepaald moment zullen we analyseren waarom de vorm niet goed genoeg was voor een diploma. Hij peddelt wel tussen de beste kajakkers van de wereld, dus ik ben trots." De bondscoach beseft dat Artuur Peters niet dé topvorm te pakken had. "Ik denk dat hij beter kan. Ik zal moeten speuren naar waarom hij niet heeft kunnen pieken zoals tijdens de vorige seizoenen."

Carlos Prendes

Doortrekken naar LA

Artuur Peters (27), Lize Broekx (32) en Hermien Peters (29) zijn normaal gezien nu ongeveer aan de top van hun carrière. Prendes denkt dat hun bloeiperiode nog volop aan de gang is. "Artuur is niet iemand die denkt dat hij niet meer beter kan. In deze cyclus waren we bezig met K1 én K2. Dat verandert zijn trainingen." "Dat zorgt ervoor dat je moet combineren, dus vaak waren er twee competities op één event. We moeten de juiste strategie vinden om de twee projecten beter te maken." En de vrouwen lijken ook nog door te gaan tot de Olympische Spelen in Los Angeles. "Ze moeten zich afvragen of ze klaar zijn voor een nieuwe cyclus tot 2028." "Ze gaven me signalen dat ze het willen doen. Hoe dan ook, we moeten de beslissingen van de atleten aanvaarden. Na een rustperiode van enkele weken zullen we meer weten."

We moeten het aantal licenties en clubs verhogen voor een solide basis. Carlos Prendes

Aan de Belgische kajakwereld lijkt er dus niet veel te veranderen. Of zijn er ook plannen in de K4 (competitie met 4 kajakkers)? "Dat is een optie, maar het zou een heel moeilijk project zijn. De situatie is aan het verbeteren in België, maar we moeten realistisch zijn: er is een heel gelimiteerd aantal clubs en talenten." Bondscoach Prendes wil beterschap zien. "We hebben een mooie groep met jongeren, maar we hebben een project nodig om de basis te verbeteren." "Het zal nodig zijn om het aantal licenties en het aantal clubs te verhogen. Enkel zo krijg je een solide basis", besluit Prendes.

