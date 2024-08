"Echt een debiele actie": Brit gaat hard onderuit in puntenkoers na vreemd kopduel met Nederlander Van Schip

Een moment van concentratieverlies of een smerige actie? De valpartij die Jan-Willem van Schip veroorzaakt in de puntenkoers zal mogelijk nog een staartje krijgen. De Nederlander deelt (onbewust?) een kopper uit aan Oliver Wood, die hard ten val komt. "Echt een debiele actie", is Thijs Zonneveld scherp voor zijn landgenoot. Jules Hesters relativeert. Terecht?