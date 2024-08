Een spervuur aan rake trappen eindigde in het nadeel van Sarah Chaari. Onze landgenote keek tegen een stevige comeback aan in haar halve finale, maar leek een klein mirakel te voltrekken in de slotseconden. Tot haar Hongaarse tegenstander Marton uitpakte met de laatste treffer van de wedstrijd. Beleef de rollercoasterrit van ruim een minuut.