VIDEO - Bekijk de penaltymisser van Putellas in minuut 97 (!) die Spanje het brons kost

De lijn tussen vreugde en verdriet kan in topsport flinterdun zijn. Dat hebben de voetbalvrouwen in de kleine finale om het brons nog maar eens bewezen. In de absolute slotfase kreeg Spanje met een penalty nog een ultieme kans op de gelijkmaker, maar Putellas miste. Zo pakt Duitsland de bronzen plak.

"Voetbal is een eenvoudig spel: 22 spelers lopen achter een bal gedurende 90 minuten en op het einde winnen .... de Duitsers"



Het is een legendarische quote van ex-Engels international Gary Lineker. Eén die de Spaanse vrouwen vandaag aan den lijve hebben ondervonden.



In de kleine finale om het brons leek Duitsland hun 0-1 voorsprong over de streep te trekken, tot er een ultieme strohalm uit de lucht viel voor Spanje.



In de allerlaatste seconde van de toegevoegde tijd schopte Minge haar tegenstander Garcia pardoes onderuit in de eigen zestien, een strafschop was het logische gevolg.



Alexia Putellas, één van de beste speelsters ter wereld en nog laureate op de Gouden Bal, ging achter de bal staan. Haar ploeggenotes waren nog nét niet aan het vieren, maar de ster van FC Barcelona drukte veel te zwak af.



Goalie Berger pakte, delirium voor de Duitse vrouwen. Die pakken zo brons op dit olympisch toernooi.