Geen Nicky Degrendele in de sprint: Belgische baanwielrenster moet verstek laten gaan na val

Jammerlijk nieuws voor Nicky Degrendele. De Belgische baanwielrenster kwam donderdag ten val in haar finalefase van de keirin, een sprintnummer. Hoewel onze landgenote de dag nog afwerkte, zal ze vandaag niet meer in actie komen voor de sprint. Ze heeft nog te veel last van de schuiver.

De Olympische Spelen van Nicky Degrendele zitten er spijtig genoeg op.



Donderdagavond, tijdens de finalefase in de keirin, stootte de ex-wereldkampioene eerst nog probleemloos door naar de halve finales, maar ze werd net na de streep hard ten val gebracht door een Chinees-Nederlandse botsing.

Die smak op de wielerbaan speelde Degrendele in het vervolg duidelijk parten. Ze kwam nét dat tikkeltje te kort in de fotofinish voor een plekje in de finale. De troostwedstrijd om plek 7 beëindigde Degrendele als 5e, goed voor een 11e plaats in de eindafrekening.

Vandaag zal onze landgenote niet meer aan de start verschijnen van het koninklijke sprintnummer. Na een nachtje te slapen, blijkt ze toch nog te veel last te hebben.

Degrendele wordt niet vervangen. Daardoor is Julie Nicolaes de enige Belgische deelneemster in de sprint.