Becky Massey toch nog fit voor halve finale tegen Frankrijk? "We doen er alles aan om haar klaar te stomen"

Er is hoop voor Becky Massey. Toen de Belgische basketbalspeelster eerder deze week haar enkel verzwikte in de kwartfinale tegen Spanje, vreesde iedereen een vroegtijdige exit van Massey op de Spelen. Maar daags voor de halve finale tegen Frankrijk weerklonken toch positieve signalen uit het kamp van de Cats.

Het was een pijnlijk moment voor Becky Massey.

In het derde kwart van de kwartfinale tegen Spanje sloeg de Belgian Cat zonder contact plots haar enkel om. In tranen moest ze van het veld geholpen worden.



Het leek op het einde van haar Olympische Spelen.



Maar donderdagavond, daags voor de cruciale halve finale tegen Frankrijk, kwamen er plots toch positieve signalen uit het kamp van de Cats.



"Het BOIC en Belgian Basketball willen een korte update geven over de medische situatie van Becky Massey. Na haar enkelverstuiking werd er een scan gemaakt", klonk het in een statement.

"Op basis van deze informatie is de medische staf begonnen met een intensieve behandeling om haar klaar te stomen voor de volgende twee wedstrijden op deze Olympische Spelen in Parijs, te beginnen met de halve finale tegen Frankrijk morgen."

Uitkijken of ze vanavond ook effectief op het parket zal verschijnen.