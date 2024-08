Zo vader, zo zoon: Litouwse discuswerper verbreekt na 20 jaar olympisch record van zijn vader, maar wint zilver

Het leek wel een déjà vu naar de Olympische Spelen van Athene 2004. De Litouwse discuswerper Mykolas Alekna heeft gisteren het olympische record van zijn vader Virgilijus verbroken, 20 jaar nadat die dat op de Spelen in Athene op zijn naam schreef. Maar het record van zoon Mykolas was niet genoeg om ook olympisch kampioen te worden. De Jamaicaan Roje Stona deed er nog 3 centimeter bij en nam de olympische titel over.