Willy Polleunis heeft na 48 jaar opvolging in olympische 5.000m-finale: "John Heymans heeft mij echt verbaasd"

Niet één, maar twee Belgen in de finale van de 5.000 meter. John Heymans en Isaac Kimeli zorgden woensdag voor een heuse stunt. Het was al van Willy Polleunis in 1976 in Montréal geleden dat een Belg in de olympische 5.000m-finale stond. Polleunis genoot met volle teugen en keek vooral met grote ogen naar de prestatie van John Heymans. "Hij heeft hard gewerkt aan zijn snelheid."

Willy Polleunis stond drie keer op de Olympische Spelen. In 1976 werd hij in Montréal zesde op de 5.000 meter. Sindsdien slaagde geen enkele Belg erin om in zijn voetsporen te treden. Tot nu, dus.



Plots heeft Polleunis zelfs twee opvolgers in de olympische finale van de 5.000 meter: John Heymans en Isaac Kimeli. "Ik werd er heel gelukkig van. Ik heb enkele jaren geleden in Mol tegen de ouders van John Heymans gezegd: "Als hij wil, dan zie ik hem nog ver komen, tot op de Olympische Spelen." Wel, dat is uitgekomen." "Het doet me heel veel deugd, omdat hij bij onze club (Daring Club Leuven Atletiek, red) gezeten heeft. Ook Kimeli gun ik het van harte. Ik zag ze allebei derde eindigen en ik was zo gelukkig."

Heymans werd net als Kimeli derde in zijn reeks.

"Er is veel mogelijk in de finale"